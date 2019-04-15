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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
15 Nisan 2019 - 13:31,

Anlaşmayı kabul etti! Beşiktaş'ın yeni hocası....

Sezon sonunda A Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek Şenol Güneş'in yerine hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

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Başkan Fikret Orman, Başakşehir'i 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yeni teknik direktör için flaş bir hamle yaptı.

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Orman karşılaşmayı tribünden izleyen Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile bir araya geldi.

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Yapılan görüşmede Lucescu, Fikret Orman'ın iki yıllık teklfine evet dedi.

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Rumen hocanın, 12 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurul sonrası resmen açıklanması bekleniyor.

5/19Razvan Lucescu olmuyor

Razvan Lucescu olmuyor!

Lucescu'nun oğlu Razvan ile birlikte takımın başına geçme seçeneği ise elendi.

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Bu arada yönetim, Şenol Güneş'in ardından takımın başına geçmesi beklenen isimlerden biri olan Guti Hernandez ile de görüşmeye hazırlanıyor.

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Guti'ye yeni sezonda Lucescu'nun yardımcısı olması teklif edilecek.

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İspanyol antrenör sunulan öneriyi kabul ederse yardımcı hocalık görevine yetkileri artırılmış olarak devam edecek.

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İlk sezonda Lucescu, Guti'ye akıl hocalığı yapacak.

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Genç antrenör, ikinci sezonda ise kulübenin sorumluluğunu büyük ölçüde üstlenecek.

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Rumen teknik adam sonrası da takımın tek sorumlusu olacak.

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Guti, “Beşiktaş’ta çok mutluyum. Burada birinci adamlık konusunda büyük tecrübe kazanıyorum. Benim için önemli. Kariyerimle ilgili kararımı sezon sonunda vereceğim” açıklamasında bulunmuştu.

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Bir başka iddiaya göre ise siyah beyazlı yönetim Lucescu'nun yardımcısı olarak Guti'yi değil başka bir ismi düşünüyor.

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Başkan Fikret Orman, tecrübeli çalıştırıcının yardımcılığı için Alanya teknik direktörü Sergen Yalçın’ı göreve getirmeyi planlıyor.

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Alanyaspor’da iyi bir grafik sergileyen Sergen Yalçın da Lucescu ile çalışmayı istiyor.

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Başkan Fikret Orman’ın Lucescu-Sergen formülüne Siyah-Beyazlı yöneticiler de onay verdi.

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