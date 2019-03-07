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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
07 Mart 2019 - 08:44,

Anlaşma tamam! G.Saray'dan yeni sezonun ilk transferi...

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Haziran için ilk hamlesini yaptı.

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Luyindama için sezon sonu 5 milyon Euro ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, önceliği bonservisi elinde olan isimlere veriyor.

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Sarı kırmızılar sezon sonunda serbest kalacak olan 28 yaşındaki sağ beki ikna etmeyi başardı.

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Sezon sonunda Mariano'yu satmayı planlayan Aslan'ın Sivasspor'un başarılı sağ beki Douglas'da karar kıldı.

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Galatasaray yönetimi, Beşiktaş'ın da uzun süredir peşinde olduğu Sivasspor'un Brezilyalı sağ beki Douglas'la hemen sözleşme imzalayacak.

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Barcelona'dan kiralık gelen Brezilyalı oyuncu, Haziran'da serbest kalacak.

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Süper Lig'de 2 gol-6 asist ile dikkat çeken ve Beşiktaş'ın da istediği Douglas'ın sarı-kırmızılı yöneticilerle prensipte anlaştığı öğrenildi.

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Maaşının yarısı Barcelona'dan
Bu sezon 1.2 milyon Euro olan yıllık ücretinin yarısını Barcelona'ya, yarısını Sivas'a ödeten Douglas'ın, Galatasaray formasını giymeyi çok istediği kaydedildi.

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Linnes'i sağ bekte alternatifsiz bırakmayı düşünmeyen Fatih Terim'in de hücuma çıkmayı seven Douglas'ın transferine sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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Douglas Barcelona'dan kiralık olarak Sivasspor kadrosuna dahil olmuştu... (VİDEO)

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