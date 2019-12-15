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Futbol
15 Aralık 2019 - 00:00,

Ankaragücü'nde maç sonu büyük sevinç! Yedek kulübesi...

Galatasaray ile Ankaragücü'nün 2-2 berabere kaldığı maça son dakikalar damgasını vurdu.

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Başkent ekibi, son dakikalarına 2-0 geriye düştüğü maçta önce İlhan Parlak ile farkı 1'e indiren golü buldu. Yalnızca 4 dakika sonrası ise sahneye Kitsiou çıktı ve Ankaragücü sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

2BÜYÜK SEVİNÇ

BÜYÜK SEVİNÇ

Kitsiou'nun golünden sonra Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan ve yedek kulübesindeki oyuncular büyük sevinç yaşadı.

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Süper Lig'de son sırada yer alan MKE Ankaragücü, 6 hafta sonra puan kazandı. Başkent ekibi, ligin 8. haftasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından çıktığı 6 karşılaşmayı yitirmişti.

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Galatasaray ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü, ligde 6 hafta sonra puanla tanıştı.

510 KİŞİ GERİ DÖNDÜ

10 KİŞİ GERİ DÖNDÜ

MKE Ankaragücü, Dever Orgill'in gördüğü kırmızı kart sebebiyle sahada 10 kişi kalmasına rağmen 2 golle geri dönmeyi başardı.

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Karşılaşmanın 45. dakikasında ilk sarı kartını gören Orgill, 72. dakikada Donk'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

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Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Ankaragücü karşılaşmasını 28 bin 460 biletli seyircinin takip ettiği açıklandı.

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