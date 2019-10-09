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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Takvim
09 Ekim 2019 - 08:27,

Amine Gülşe: 'Mesut İstanbul'a gelirsen...'

Fenerbahçe taraftarının takımda en çok görmek istediği ve bunu sanal alemde defaatle dile getirdiği isimlerden birisi olan Mesut Özil için iş iyice ciddiye biniyor.

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Fenerbahçe Mesut için Arsenal ile dirsek temasına geçerken çok önemli bir yerden gelen destekle eline koz geçti

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2021'e kadar Arsenal ile sözleşmesi bulunan Mesut Özil'i Fenerbahçe 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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Maaşının bir kısmını da Arsenal'in karşılaması öngörülüyor..

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Daha önce Acun Ilıcalı, "Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek" sözleriyle taraftarı heyecanlandırmıştı.

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Bu kez topa giren isim Amine oldu.

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Sıkı bir Fenerbahçeli olduğu bilinen Mesut Özil konuyu eşiyle konuştu.

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Amine Gülşe'nin Mesut Özil'e, "Eğer İstanbul'u tercih edersen bu beni mutlu eder. İkimiz için de daha huzurlu bir ortam olur. Senin için de istediğin bir ortamda yeni bir başlangıç" dediği öğrenildi..

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Başkan Ali Koç'un Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya geldiği ve Mesut Özil için çalışmalara başlandığı öğrenildi.

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Comolli, Arsenal ile temas kurdu ve şartlar masaya yatırıldı.

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Takvim gazetesinin haberine göre, İngiliz ekibi Arsenal'de mutsuz olan Mesut Özil Ada'dan ayrılmak istiyor.

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İngiliz ekibinin kiralama durumunda Fenerbahçe'ye yardımcı olacağı öğrenildi.

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Mesut Özil geçtiğimiz haziran ayında hayatını Amine Gülşe ile birleştirmişti..

13SIKI BİR FENERBAHÇELİ

SIKI BİR FENERBAHÇELİ

Yaklaşık 6 yıldır Arsenal'de forma giyen 30 yaşındaki Özil'in Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

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Tecrübeli futbolcu her fırsatta Fenerbahçeli olduğunu dile getiriyor.

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Mesut ilk maçını anlattı

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