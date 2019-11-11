Almanya Bundesliga karıştı, teknik direktör yere yığıldı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAlmanya Bundesliga karıştı, teknik direktör yere yığıldı!
GeriFutbol Almanya Bundesliga karıştı, teknik direktör yere yığıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
11 Kasım 2019 - 09:07,

Almanya Bundesliga karıştı, teknik direktör yere yığıldı!

Bundesliga'da oynanan Freiburg - Frankfurt maçında ortalık karıştı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Bundesliga'da oynanan Freiburg - Frankfurt maçının son dakikalarında yaşanan olay, güne damgasını vurdu.

2

11. hafta mücadelesinde Freiburg, Frankfurt'u 1-0 mağlup ederken karşılaşmanın 90+5. dakikasında kavga çıktı.

3

Frankfurt kaptanı David Abraham, taca çıkan topa koşarken Freiburg Teknik Direktörü Christian Streich'e sert bir şekilde çarptı.

4

Streich, aldığı sert darbeyle kendisini bir anda yerde buldu.

5

Teknik direktörlerini yerde gören Freiburg yedek kulübesi ise Abraham'ın üstüne yürüdü.

6

Freiburg yedek kulübesi bir anda sahaya dalarken ortalık karıştı...

7

Kavganın bitmesini bekleyen hakem, ardından Abraham'a kırmızı kart gösterdi.

8

Maçın ardından Frankfurt cephesinden ise ilginç bir açıklama geldi.

9

Kulübün Sportif Direktörü Fredi Bobic, kendi oyuncusu Abraham'ı suçladı.

10

Bobic, şu sözleri kullandı;

11

''Provoke edildim diyor ama ne farkeder? Bunu yapmaması gerekiyordu. Gereksiz yere ortalığı karıştırdı, sonuçlarına katlanacak. Saçma işler bunlar...''

12
13

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin en güzel frikik gollerini izliyoruz...

14

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Almanya Bundesliga karıştı, teknik direktör yere yığıldı!
Juventus'ta kriz! Ronaldo & Sarri...
Pep Guardiola çıldırdı! Hiç böyle görmediniz...
Caner Erkin, Abdullah Avcı'nın kararını beğenmedi!