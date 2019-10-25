Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Almanlar şaşırdı! İrfan Can asker selamı verince...
Asker selamı, Almanları yine rahatsız etti...
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UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in Wolfsberger'i 1-0 yendiği maç, Almanları rahatsız etti.
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İrfan Can Kahveci'nin temsilcimizi öne geçiren golünden sonra Başakşehirli futbolcular, tribünlerin önüne gidip asker selamında bulunmuşlardı.
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Golden sonra İrfan Can, Robinho, Azubuike ve Visca, asker selamı vermişlerid.
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Alman basını ise, futbolcuların verdiği bu görüntüden 'bir kez daha' rahatsız oldu.
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Almanya'nın Sport Buzzer sitesi, Başakşehir'in gol sevincinde asker selamı verilmesini eleştirdi.
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UEFA'nın inceleme başlatmasına rağmen futbolcuların bu sevinci yaptığı vurgulandı.
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Haberde özellikle şu sözler dikkat çekti;
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''Golden sonra sadece Türk futbolcuları selam vermedi. Brezilyalı ünlü futbolcu Robinho bile selam verdi. Ayrıca Nijeryalı Okechukwu Azubuike ve Bosnalı Edin Visca'nın da aynı selamı yaptığı görüldü.''
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''Başakşehir zaten Türk devletine yakın bir takım. St Pauili'nin 'asker selamı' paylaşımı nedeniyle kadro dışı bıraktığı Enver Cenk Şahin'e kapılarını açtılar''
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''Bu kulüp, Enver Cenk'in antrenmanlarını yaptığı kulüp... Ve bunu 'doğal' karşılıyorlar.''
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''UEFA'nın kuralı çok açık. Ancak Türkiye'de oyuncular hala inat etmeye devam ediyor.''
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Başakşehir'in bu sevincinde 4 farklı ülkeden 4 oyuncunun asker selamı vermesi, Almanları çok fazla rahatsız etmişe benziyor...
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"Daha çok asker selamı veririm!"
Mücadelede tek golü kaydeden İrfan Can Kahveci, "Çok konuşuldu bu konu, beni gerçekten daha çok hırslandırdı. Gol attığımda hep bunu yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti bu Mehmetçik selamı" ifadelerini kullandı.