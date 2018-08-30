Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Alkışlarla oyundan çıktı ama yedek kulübesinde korkuttu!
UEFA Avrupa Ligi Play Off rövanş maçında Beşiktaş kendi sahasında Partizan ile karşı karşıya geldi.
Foto: Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY
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Foto: Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY
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İlk maçta Beşiktaş deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.
Foto: Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY
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Vodafone Parkta oynanan maçta Beşiktaş 37. dakikada 1-0 öne geçti.
Foto: Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY
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Quaresma'nın yaptığı ortaya kafa vuran Pepe topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Foto: Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY
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Necip Uysal'ın sakatlanmasıyla oyuna Oğuzhan Özyakup oyuna girdi. Oğuzhan attığı golle durumu 2-0'a getirdi. Yıldız oyuncu kendisini ıslıklayan taraftarlar bu gol sevinci ile yanıt verdi.
Foto: Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY
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Oyunda gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplayan Medel 77. dakikada yerini Dorukhan'a bıraktı.
Foto: Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY
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Başarılı futbolcu oyundan alınırken taraftarlardan da büyük destek gördü.
Foto: Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY
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Ancak Medel oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde çok acı çektiği surat ifadesine yansıdı.
Foto: Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY
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Şili'li yıldızın sağlık durumu merak konusu oldu.
Foto: Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY
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69. dakikada Quaresma - Pepe ikilisi yine sahneye çıktı. Q7'nin ortasında Pepe yine kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı. Pepe bu sezon Beşiktaş'ta 4. golünü attı. Mücadele Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.
Foto: Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY
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NEGREDO SÜRPRİZİ
Beşiktaş'ın Partizan ile karşılaştığı mücadelede cezasını tamamlayan Alvaro Negredo, karşılaşmaya yedek başladı. Forma giydiği son 3 maçta fileleri havalandıran Negredo'nun yedek kalması sürpriz oldu. Beşiktaş’ın Partizan ile oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklanan esame listesinde Negredo’nun ilk 11’de olmaması dikkat çekti. LASK Linz, Erzurumspor ve Antalyaspor ile oynanan maçlarda fileleri havalandıran İspanyol golcü, Partizan karşısında formasını Larin’e kaptırdı. Negredo’nun Partizan karşısında ilk 11’de olmaması Beşiktaşlılar için sürpriz oldu. LASK Linz maçının son dakikasında attığı golle turu getiren ancak formasını çıkardığı için kırmızı kart gören Negredo, Partizan ile oynanan ilk maçta cezası nedeniyle forma giyememişti.
Foto: Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY
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Beşiktaş'tan zafer gecesi! Siyah-beyazlı temsilcimiz sahasında Partizan engelini 3-0 geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Maçın özetini izlemek için videoya tıklayınız...