Ali Koç onu almaya gidiyor! Barçalı yıldız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İmzayı attırmak için bizzat Başkan Ali Koç devreye girdi... Koç, tecrübeli oyuncuyu Fenerbahçeli yapmakta kararlı... İşte bu transfer harekatıyla ilgili tüm detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Forvet için ilk transferin, Vincent Janssen olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hollandalı futbolcu yeniden kiralanacak ama yönetim, forvete bir takviye daha yapacak. Adayların başında Paco Alcacer geliyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İspanyol basınına göre Paco; Andre Gomes, Digne ve Vermaelen ile birlikte gözden çıkartılan oyuncular arasında yer alıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Barcelona, 24 yaşındaki forvete gelecek teklifleri bekliyor. Fenerbahçe, Paco’yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Damien Comolli, oyuncuyla görüşerek ikna etmeye çalışacak. Golcü futbolcu teklife ‘evet’ derse, devreye Ali Koç girecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Başkan Koç, Barcelona Başkanı Bartmeou ile kurduğu yakın ilişkileri kullanarak bu transferi bitirmek için düğmeye basacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Paco Alcacer, geçtiğimiz sezon forma giydiği 23 maçta 7 gol atıp, 4 asist yaptı. 2013-16 yılları arasında Valencia’da çıkış yapan başarılı oyuncu, 13 kez giydiği İspanya Milli Takım forması altında da 6 kez gol sevinci yaşadı. (Fanatik)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçeli yıldız oyuncu Giuliano'dan transfer açıklaması! Brezilyalı oyuncu İsviçre kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve hakkında çıkan transfer dedikodularına cevap verdi. İzlemek için videoya tıklayınız...