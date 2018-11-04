Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ağır sözler! 'Sen langırtta bile rakibine kafa atarsın! Cahil, şımarık, terbiyesiz...'
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, canlı yayında Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ı ağır sözlerle eleştirdi.
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Ahmet Çakar, Beyaz TV'de ınstagramdan derbideki olaylar sonrası bir paylaşım yapan Hasan Şaş'ı işte şu sözlerle eleştirdi...
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- Galatasaray-Fenerbahçe maçının 2-0’dan 2-2’ye gelmesinde hakemin etkisi yoktur. Muslera’nın yaptığı hareket ise yüzde yüz penaltıdır. Taç kararı yanlış ancak Galatasaray’ın ikinci golü de aut’tu. Ozan geri giderken, hakem yanlış verdi ve gol oldu.
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- Fatih Terim’in hedef saptırmasının sebebi, fizik-kondisyon açısından Galatasaray’ın ligin en kötü takımı olmasıdır. 18 takım içerisinde, dünyanın ünlü fizyologları gelsin, kuvvet-çabukluk ve dayanıklılık açısından Galatasaray en kötü çıkar.
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- Son dört maçtır 70. dakikadan sonra Galatasaray diye bir takım yok. Sahada takır takır düşen adamların sebebi eksik veya yanlış idmandır. Galatasaray fizik gücü olarak bilimle uğraşmayan çok kötü elemanların elindedir.
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- Ben Hasan Şaş’ın haysiyeti ve ailesine bir şey söylemedim. Futbol tarihinde çok önemli bir oyuncuydu. Futbolu bıraktıktan sonra birden dibe vurdu ve cahil, eğitimsiz bir çocuk olduğu için tuhaf işler yaptı. 10 sene önce Lugano ile yaşadıklarını ve Acun Ilıcalı’nın futbol turnuvasında yaşadıklarını biliyorum.
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- Hasan Şaş, adam olsa, çıkar bir açıklama yapar. Biz programa başlamadan önce bize giderli ve raconlu bir ifade koyuyor. Ben Hasan Şaş ile değil, feriştahları ile oynarım. Cahil, tuhaf ve toplum tarafından şımartılmış bir adam, sonrasında da Instagram’dan açıklama yapıyor.
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- Hasan Şaş, ne takmış ne takmamış bilmem ama biz hükümdar değiliz. Bugün elimde yetki olsa senin Türkiye’de futbolla ilgili tüm iştigaline son veririm. Bunlar antrenörlük, menajerlik... Langırt salonuna girer, karşındaki çocuk fırfır yapar, onu döversin. Sen böyle bir adamsın. Terbiye sıkıntın var.
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- Hasan Şaş yaptığı hareketi yolda yapsa, Skrtel onu doğduğu toprağa kadar silkeleye silkeye götürür. Hasan Şaş böyle bir adam. Bir de racon kesiyor. Türkiye’nin en iyi futbolcularından biriydi, Milli Takım’a da hizmetleri oldu ama saygısız, cahil. (Ajansspor)
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İşte Hasan Şaş'ın olaylı derbi sonrası kendisiyle ilgili eleştirilere ınstagram'dan yaptığı paylaşımla verdiği cevap...