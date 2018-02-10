Affedilmek için bakın ne yaptı! Ozan Tufan...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan milli oyuncu, çubuklu formayı tekrar giyebilmek için flaş kararlar aldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'de'de Antalya kampına götürülmeyen genç yıldız, devre arası İspanya'ya transferi gerçekleşmeyince takımda kalmıştı... Ozan Tufan için çeşitli şeyler söylendi... Ancak, tecrübeli futbolcu affedilip tekrar takıma girmek için özel hayatı başta olmak üzere farklı kararlara imza atıp, uygulamaya geçti... İşte, Ozan Tufan neler yaptı gelin hep birlikte bakalım...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-lacivertiler'de Ozan Tufan'ın durumu merak ediliyor... Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olmasına rağmen, performansından çok kiloları ve özel hayatıyla anılan 22 yaşındaki yıldız hakkında sürekli olumsuz haberler çıkıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Kilo aldı, kadro dışı kalınca bunalıma girdi. İdmanları aksatıyor" gibi söylentilerin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Ozan'ın menajerlik şirketini değiştirerek Reza Fezali'yi geçtiği ifade edilmişti ancak hala Mirsad Türkcan'ın da ortağı olduğu Lian Sports ile çalıştığı belirtildi. Crystal Palace'ın son güne kadar Ozan'ı istediği ifade edildi ancak İngiliz ekibinin hedefine hiç girmedi. Ozan'ı Real Betis, Deportivo ve Partizan kanca attı. Kulüp Galatasaray ve Beşiktaş'a gider korkusuyla satmadı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ozan Tufan'ın kadro dışı kaldıktan sonra çalışmadığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Tam tersine genç futbolcu, antrenör Hasan Özdemir eşliğinde antrenman kaçırmadan çalışmalarını sürdürüyor. Her sabah 10.00'da 2 saati bulan fizik ve kondisyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Ozan'ın şu an için tek eksiği oynamadığı için maç ritmi olmaması.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Affedilmesi gündemde olan Ozan'ın yeniden A Takım'a katılması halinde 3-4 idman ve birkaç maçla formunu bulabileceği konuşuluyor. Yönetim, Ozan Tufan'ın affedilmesi yönünde görüş bildiriyor. Teknik direktör Aykut Kocaman da Ozan'ın bu şekilde devam etmesi halinde takıma katılabileceği yönünde sinyaller vermişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ozan Tufan'ın motivasyonunu üst seviyeye çekmek için ailesini de İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı. 22 yaşındaki futbolcu, Bursa'da yaşayan ailesini İstanbul'da yaşamaya ikna etti. Onlarla daha çok vakit geçirerek hatalı davranışlardan uzak duruyor. Ozan Tufan çok konuşulan teknesini de sattı. Sadece bir arabası var. (Fotomaç)