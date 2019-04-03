Ada bunu konuşuyor! Rekor kırdı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İngiltere Premier Lig'de futbolun en ilginç figürlerinden biri olan hakem Mike Dean konuşuluyor.
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Dünkü Wolverhampton - Manchester United maçını yöneten 50 yaşındaki hakem, Kırmızı Şeytanlar'dan Ashley Young'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
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Bu sezon 10 kez kırmızı kartına başvuran deneyimli hoca, toplamda 100'den fazla sarı karta başvurdu. Bu kırmızı kart Dean'ın Premier Lig'de gösterdiği 100. kırmızı oldu.
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Premier Lig tarihinin en fazla kırmızı kart gösteren hakeminin takipçisinin ise 67 kırmızı kart kararı bulunuyor!
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Yüzde 0.21 kırmızı kart oranıyla rekor kıran Dean'ın Tottenham taraftarı olduğu ve bu maçlarda farklı davrandığı iddia ediliyor.
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Öyle ki 50 yaşındaki hakem, 100 kırmızı karttan sadece 5'ini Tottenham'a gösterdi. Tottenham'ın ezeli rakiplerinden Chelsea'yi 8 kere, Arsenal'ı ise 6 kere kırmızı kartla cezalandırdı.
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TUGAY KERİMOĞLU DA NASİBİNİ ALDI
Bir dönem Premier Lig'de Blackburn Rovers forması giyen Tugay Kerimoğlu da 2 Eylül 2007'de oynadığı Manchester City maçında Dean tarafından oyundan atıldı.
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Kariyerinde birçok kez maçın önüne geçen hakem, 2014'te bir dönem Beşiktaş forması giyen Allan McGregor'a sakatlanıp çıkmasına rağmen kırmızı kart göstermişti.
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Dean'ın oyundan ihraç ettiği isimler arasında Türkiye'den yolu geçen tanıdık isimler de var: "Sofiane Feghouli (West Ham), Emmanuel Eboue (Arsenal), Nordin Amrabat (Watford), Allan McGregor (Hull City).
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Premier Lig'de en çok görev alan hakem Dean... 477 kez bu maçlarda düdük çalan deneyimli futbol adamının ardından 373 maçla Martin Atkinson geliyor..
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Dean, kariyerinde Chelsea'de iken takımın en önemli isimlerinden Fernando Torres'i iki kez ihraç etti.
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İşte Wolverhampton'ın sahasında Manchester United'ı 2-1 yendiği mücadelenin özet görüntüleri...