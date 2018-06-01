4 yıllık sözleşme istedi! Milli yıldız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Bonservisi elinde olan ve siyah beyazlıların listesinde bulunan milli yıldız ise yapılan teklife olumlu cevap verdi ancak 4 yıllık sözleşme istedi... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yeni sezonda Şampiyon Ligi’nde mücadele edecek G.Saray’da transfer harekatı başladı. Gündemdeki isim Dortmund’ta forma giyen Milli yıldız Nuri Şahin… 29 yaşındaki ortaoyuncusunun 30 Haziran 2019’a kadar Alman Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor. Ancak Dortmund yeni sezonda takımda düşünmediği Nuri’yi bonservis bedeli almadan yollamaya sıcak bakıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Tecrübeli orta saha oyuncusu kendisini isteyen G.Saray Yönetimine İstanbul’a gelme şartlarını iletti. Nuri Şahin, Cim-Bom’dan 3 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme istedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-Kırmızılı idareciler, Nuri’ye bu kadar yüksek yıllık ücret ödemek istemiyor. Bu konuda Nuri Şahin ile görüşmeler sürüyor. Orta yol bulunduğu takdirde imzaların atılması bekleniyor. Avrupa’dan Liverpool, Roma ve Napoli 29 yaşındaki oyuncuyu isteyen takımlar arasında yer alıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ancak Teknik Direktör Fatih Terim ile iyi bir ilişkisi olan Nuri’nin ilk tercihi G.Saray. Milli yıldız ile F.Bahçe ve Beşiktaş’ta ilgileniyor. İki kulüpte oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Dortmund formasıyla bu sezon 17 lig maçına çıkan Nuri Şahin 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Orta sahanın göbeği, ön libero ve zaman zaman da 10 numaralı bölgede forma giyen Nuri Şahin, 52 kez A Milli Takım forması giydi. Nuri Şahin Dortmund’tan önce 1 sezon da Real Madrid forması da giymişti. G.Saray Yönetimi, UEFA’dan ‘Sattığın kadar al’ cezası alırsa kiralık ve bonservisi elinde olan oyunculara yönelecek. (Akşam)