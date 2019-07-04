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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ceyhun KUBURLU
04 Temmuz 2019 - 07:11,

3 kulüpten 230 milyon TL

Transfer sezonunda öne çıkan 3 kulüp toplam 230 milyon liralık sözleşmeye imza attı.

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1/20

Bu futbolcular ile yapılan anlaşmalarda bonservis parası ödenmedi.

2/20

Ancak kulüplerin oyunculara ödediği imza ücretleri ile toplam garanti ücretler 230 milyon lirayı buldu.

3/20

Kulüplerin Türk oyuncular ile TL üzerinden sözleşme imzaladığı görülürken, oyuncu sayısı ve toplam tutar bakımından en az ödeme yapan Trabzonspor oldu.

4/20

230 milyon liralık sözleşmenin yüzde 47’sini ise Galatasaray tek başına imzaladı.İşte o transferler ve ücretleri...

5/20Jimmy Durmaz

Jimmy Durmaz

3 sezon - 21 Milyon TL

6/20Şener Özbayraklı

Şener Özbayraklı

2 sezon - 14 milyon TL

7/20Valentine Ozornwafor

Valentine Ozornwafor

4 sezon - 875 bin euro

8/20Adem Büyük

Adem Büyük

2 sezon - 7,5 milyon TL

9/20Ryan Babel

Ryan Babel

3 sezon - 9,5 milyon euro

TOPLAM: 110 MİLYON TL

10/20Max Kruse

Max Kruse

3 sezon - 9 milyon euro

11/20Allahyar Sayyadmanesh

Allahyar Sayyadmanesh

5 sezon - 1,5 milyon euro

12/20Murat Sağlam

Murat Sağlam

3 sezon - 750 bin euro

TOPLAM: 79 MİLYON TL

13/20John Obi Mikel

John Obi Mikel

3 sezon - 4,5 milyon euro

14/20Doğan Erdoğan

Doğan Erdoğan

4 sezon - 4,9 milyon TL

15/20Taha Tunç

Taha Tunç

3 sezon - 310 bin TL

16/20Salih Kavrazlı

Salih Kavrazlı

3 sezon - 340 bin TL

17/20Atakan Gündüz

Atakan Gündüz

3 sezon - 340 bin TL

18/20Yusuf Sarı

Yusuf Sarı

3 sezon - 4,5 milyon TL

19/20Fıratcan Üzüm

Fıratcan Üzüm

3 sezon - 1 milyon TL

TOPLAM: 40 MİLYON TL

20/20

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