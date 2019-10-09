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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
09 Ekim 2019 - 10:50,

2020 Şampiyonlar Ligi finaline adım adım! Yeni Olimpiyat Stadı...

Türkiye'nin en büyük stadı yepyeni bir görüntü alacak.

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2020 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Çalışmalar kapsamında çim sahanın yanında bulunan atletizm pisti geçtiğimiz hafta kaldırılırken, stat zemininde çimlendirme çalışmaları sürüyor.

3YENİLİKLER NE OLACAK

YENİLİKLER NE OLACAK?

İki aşamalı olarak yenilenecek statta ilk olarak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kadar bakımlar yapılacak.

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Soyunma odaları, tuvaletler ve çimler maç gününe kadar hazır hale getirilecek.

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İkinci aşamada ise EURO 2024 kataloğunda da belirtilen bilgilere göre; stadın üstünün kapatılacak.

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Kapasitesi de 92 bin 208'e yükseltilecek.

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Katalogda ayrıca stadın şimdiki haliyle en çok rüzgarı kale arkalarından aldığı belirtilirken, bu projeyle kale arkasından alınan rüzgarın etkisinin minimize edilerek, oyuna etkisi azaltılacak.

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Yenilenen statta ayrıca 191 adet loca yer alacak ve 20 bin metrekareden fazla ağırlama alanı bulunacak.

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