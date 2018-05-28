Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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2019 model Galatasaray! Şampiyonlar Ligi kadrosu...
Sezonu hedeflediği gibi şampiyon tamamlayan Galatasaray, seçim sürecinin de sona ermesinin ardından transfer için düğmeye basıyor...
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Teknik direktör Fatih Terim'in yarın Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la bir araya gelmesi bekleniyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Görüşmede hem transfer edilecek hem de gönderilecek isimler masaya yatırılacak. İlk olarak yerli kalitesini yükseltmek isteyen Fatih Terim'in listesinde 4 ismin olduğu öğrenildi...
Fotoğraflar: Arşiv
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EMRE VE NURİ ÖNCELİKLİ!
Alınan bilgilere göre Terim ilk olarak kadronun yerli kalesini yükseltmeyi düşünüyor. Tecrübeli hoca bu nedenle Emre Mor ve Nuri Şahin'in öncelikle transfer edilmesini istiyor. Terim'in listesinde iki yerli futbolcunun daha olduğu öğrenildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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GENİŞ BİR ROTASYON İSTİYOR
Bu isimlerin küme düşen Osmanlıspor'dan Serdar Gürler ve Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı olduğu belirlendi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fatih Terim'in Serdar ve Serkan'ı geniş rotasyonda kullanmak için kadroda düşündüğü gelen bilgiler arasında.
Fotoğraflar: Arşiv
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AKBABA VE TÜRÜÇ'E VETO!
Terim'in iddiaların aksine yüksek maliyetli olduğu için Emre Akbaba ve Deniz Türüç'ü düşünmediği de ifade edildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Yönetim yarın yapılacak zirvenin ardından transfer için hemen düğmeye basacak. Yönetim hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. (Takvim)
Fotoğraflar: Arşiv
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"Fatih Terim sadece Galatasaray’ın değil, Türkiye’nin de efsanesi!" Galatasaray’ın Brezilyalı sağ beki Mariano, geçtiğimiz hafta İHA'ya özel açıklamalarda yapmıştı. Brezilyalı oyuncunun açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...