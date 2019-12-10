17 yaşındaki Ali Akman 130'uncu golünü attı!

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan maçlarda da boy gösteren Ali Akman’ın kariyeri ise oldukça dikkat çekiyor. Bursaspor Kulübü ile birlikte milli formayı da çeşitli yaş kategorilerinde terleten genç santrfor, kariyeri boyunca 143 maça çıktı. Ali Akman bu maçlarda ise 130 gol kaydederek ön plana çıktı.