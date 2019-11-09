15 yaşındaki Emre Demir Süper Lig tarihine geçti! Rekor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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15 Ocak 2004 doğumlu Emre Demir "Gençlerbirliği-Kayserispor" maçının 68. dakikasında oyuna girdi.
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15 yaşındaki Emre, oyuna girdikten 3 dakika sonra 71'de golünü attı.
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Genç yıldız adayı, Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu unvanını eline geçirdi.
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Teknik heyet Emre'yi böyle kutladı.
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Emre'den önce; Enes Ünal, Batuhan Karadeniz, Serkan Bakan ve Kazım Nas 16 yaşında fileleri havalandırmıştı.
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2014 yılında Mersin’den Kayserispor’a giden ve filiz olarak lisansı çıkan Emre Demir Ocak 2019'da 16 yaşından gün alarak profesyonel imza atma hakkı elde etmişti.
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16 yaşından gün alan Emre, Kayserispor’un ve Spor Toto Süper Lig’in en genç oynayan futbolcusu.
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Emre Demir daha önce Barcelona tarafından antrenmanlara alınmış ve denenmişti. Genç futbolcu ayrıca PSG altyapısında da eğitim almıştı.
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Emre Demir kimdir?
Kayserispor formasını giyen Emre Demir, 15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de doğdu. Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'den Kayserispor'a transfer edilen genç futbolcunun filiz lisansı 21 Nisan 2014'te Kayserispor tarafından çıkartıldı.
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Kayserispor'da henüz 12 yaşında olmasına rağmen zaman zaman tecrübe kazanması için profesyonel takımla idmanlara çıktı. Kayserispor U14 takımında 10 numara pozisyonunda görev yapan Emre Demir, bu forma altında çıktığı 42 maçta 46 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
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Akademi Ligi U14 Türkiye Finalleri'nde 4 maça çıkan Emre, bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca 3 kez U14 Milli Takım formasını giyen Emre Demir, Katar maçında milli forma ile ilk golünü atmayı başardı.
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Enes Hollanda'da harikalar yaratmıştı!
Bursaspor altyapısından yetişen Enes Ünal, Premier Lig devi Manchester City'ye transfer olmuştu. Genç yıldız, sonraki yıllarda da kiralık olarak gittiği Hollanda Eredivisie Ligi'nde adından sıkça söz ettirmişti...