14 yaşındaki kıza tükürdü, hayatı zindan oldu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İngiltere'de yayılan bir görüntü gündeme bomba gibi düştü. Sky Sports'ta futbol yorumculuğu yapan eski Liverpool futbolcusu Jamie Carragher, trafikte sinirlendiği aileye camdan tükürük savurdu. Tükürük arabada bulunan 14 yaşındaki kıza isabet etti. Olay Ada'da büyük tepki yarattı. Carragher'ın 1 milyon sterlinlik işi tehlikede...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Eski futbolcu ve Sky Sports yorumcusu Jamier Carragher, arabada seyir halindeyken 14 yaşındaki bir kıza tükürdü. Görüntüleri sosyal medyada bir anda yayılan İngiliz futbol adamının Sky Sports'taki görevi askıya alındı.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
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Carragher, olayın gün yüzüne çıkmasının ardından televizyona çıkarak kızdan ve kızın ailesinden özür diledi. Carragyer, "Bir anlık delilikti ve açıklaması zor. Görüntüleri izlediğimde 4-5 saniyeliğine kontrolden çıkmış biri gibi hissediyorum. Hiçbir durumda bu şekilde davranamazsınız. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kızın ailesi ve benim ailem için çok üzücü bir şey. Aileyi aradım, kızgın ve kırgınlardı. 14 yaşındaki kızı aradım. Genç bir kızın babasıyla böyle bir olayın içinde yer alması hayatımın en büyük pişmanlığı oldu." diye konuştu.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Eski Liverpool ve milli takım oyuncusu olan Carragher, "Orada kızı görmedim. Arabanın arkasındaydı. Üzgünüm gerçekten. Bugün onlardan bir kez daha özür dileyeceğim. Keşke bu olaya karışmasaydı. Genç kızın olaya dahil olmasından dolayı kendime çok kızgınım" diye konuştu.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
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Daily Mirror'a konuşan genç kız ise olayı şöyle anlattı: "Şimdiye kadar kimse bana tükürmemişti. Neden böyle yaptı diye düşündüm. Sanırım yanlış bir şey yapmıştım. Okulda biriyle alay ettiğinizde sadece gülünür. Onun gibi olgun birinin de gülüp geçmesi gerekirdi. İnanılmaz derecede sinirliyim ve hayal kırıklığı içindeyim."
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Carragher'a futbol camiasından büyük tepki geldi. Eski futbolcu Vinne Jones, tükürme olayını "İğrenç" olarak niteledi. Programda yer alması yasaklanan Carragher için Sky şirketine telefon yağdığı ifade ediliyor. Vatandaşlar bu çirkin olaya karışan Carragher'in kovulmasını istiyor. Ünlü yorumcu görevinden yılda 1 milyon sterlin kazanıyor.