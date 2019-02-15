Galatasaraylı yöneticiden Fenerbahçe'ye CAS göndermesi!
Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik, Twiiter hesabından başkan Mustafa Cengiz'in CAS açıklamasından sonra attığı tweetler sosyal medyada gündem oldu.
Daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'CAS davası bizim namusumuzdur' açıklamasına göndermede bulunan Recevik, şu ifadeleri kullandı:
'Başkanımız Mustafa Cengiz in açıklaması : CAS ‘ta davayı kazandık,men cezası ile karşı karşıya değiliz,yapılandırma antlaşması dvsm edecek. GS ya hayırlı olsun. CAS namusumuzdur deyip sonra CAS davasını geri çekenleri de gördük. Şimdiye kadar sustuysak terbiyemizden efendiliğimizden,tribünlerden geldik cevap vermesini çok iyi biliriz,GS yın hakkını kimseye yedirmeyiz'
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