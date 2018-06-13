Galatasaraylı futbolcu için Fatih Terim'e telefon
İzmir ekibinin Sarı-Kırmızılı takıma Ahmet için kiralama teklifinde bulunduğu ve Başkan Mehmet Sepil’in de Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’i aradığı öğrenildi.
Güneş Gazetesi'nin haberine göre; Günay, Sabri, Selçuk, Tanju, Leo ve Demba Ba ile yollarını ayırıp Elazığspor'dan Alparslan ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, Djalma Campos ve Ahmet Çalık için harekete geçti. İzmir ekibinin Sarı-Kırmızılı takıma Ahmet için kiralama teklifinde bulunduğu ve Başkan Mehmet Sepil'in de Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i aradığı öğrenildi.
Galatasaray'daki son gelişmeleri Muhabirimiz Ali Naci Küçük aktardı!
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