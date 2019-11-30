Galatasaraylı eski yönetici Ural Aküzüm'den Ergin Ataman paylaşımı!
Galatasaray eski yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm, davetli olarak gelen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ı içeri almayan Bebek Oteli' ne tepki gösterdi.
Ural Aküzüm, Spor Arena'nın tweetini alıntılayarak şu paylaşımı yaptı;
Siz kimsiniz ki Türkiye'ye kupalar kazandırmış, bayrağımızı dalgalandırmış milli hocayı güvenliğe talimat verip içeri aldırmıyorsunuz?
Bu ne keyfilik?
Bundan sonra Arap müşterilerinizle başbaşa kalırsınız..
#bebekotelboykot
Siz kimsiniz ki Türkiye'ye kupalar kazandırmış, bayrağımızı dalgalandırmış milli hocayı güvenliğe talimat verip içeri aldırmıyorsunuz?— Ural AKÜZÜM (@uralakuzum) November 30, 2019
Bu ne keyfilik?
Bundan sonra Arap müşterilerinizle başbaşa kalırsınız..#bebekotelboykot
Lütfen göreve @EmniyetGM @besiktasbel@RizaAkpolat https://t.co/sTkEIi2FPT
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