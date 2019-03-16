Galatasaraylı Diagne'den küfürlü tepki!
UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal'in Rennes'i 3-0 yendiği maçta Arsenal'in Nijeryalı futbolcusu Alew Iwobi'nin rakip takım oyuncusu Hamari Traore'ye ırkçı bir harekette bulunuştu.
Iwobi, Traore'nin yanından geçerek burnunu kapatarak 'kokuyor' hareketi yapmıştı. Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği yıldız isim bu olaya sert tepki gösterdi.
Diagne Instagram'dan yaptığı paylaşımla Iwobi'ye küfrederek, Arsenalli futbolcu hakkında yaptığı paylaşımda ''Irkçı b*k! O... çocuğu.'' sözlerini kullandı.
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