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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
01.02.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Başkan Cengiz’e ziyaret

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Galatasaray’ın yeni transferlerinden Başkan Cengiz’e ziyaret

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ve Chiristian Luyindama, Başkan Mustafa Cengiz’i ziyaret etti.

Galatasaray’ın yeni transferleri Mbaye Diagne, Kosta Mitroglou ve Chiristian Luyindama, Türk Telekeom Stadyumu’nda Başkan Mustafa Cengiz’i ziyaret etti.

Diagne’nin ziyaretinde Başkan Cengiz’in yanı sıra İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da yer aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, Diagne’nin oyunuyla sarı-kırmızılılara katkısı olacağını söylerken, Abdurrahim Albayrak da kendisini aldıklarından dolayı duyduklarını mutluluğu dile getirdi. Yusuf Günay ise Diagne’nn Türkiye’nin en büyük kulübüne geldiğini ifade etti. Galatasaray’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Diagne, “Bu büyük kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım” diye konuştu.

Mustafa Cengiz: “Mitroglou değerli bir isim, dünya yıldızı”
Transferde taraftarların sabrı için teşekkür eden Mustafa Cengiz, “Onlarca alternatif içerisinde bizim ön planda aldığımız isimlerden biri Mitroglou’ydu. Değerli bir isim, dünya yıldızı. İnşallah Türkiye’de de çok başarılı olacak” dedi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 144Alanyaspor - Galatasaray
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    MS2
    1,95
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Kostas Mitroglou: “Faydalı olabilmek için her şeyi yapacağım”
Galatasaray’da olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Kostas Mitroglou, “Bu büyük kulüp için oynamak benim için zevk olacak. Buraya geldiğimden dolayı insanların çok mutlu olduğunu gördüm. Bu da benim için çok özel bir duygu. Burada oynayan birçok oyuncuyu ve kulübün çok büyük bir tarihe sahip olduğunu biliyorum. Ateşli taraftarlarla ilgili de bilgim vardı. Galatasaray’ı çok seviyorum. Hiçbir şey önceden belli olmaz ama bu kulübe faydalı olabilmek için her şeyi yapacağımdan herkes emin olabilir. Atacağım gol sayısı hakkında asla bir yorumda bulunmam. Gol atmak çok önemli ama daha önemli olan kazanmak ve sezon sonunda şampiyon olmak. Fatih Terim çok büyük bir isim. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Bu ülkede onu herkesin sevdiğini düşünüyorum. Çok önemli bir kariyere sahip. Onunla çalışacak olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

Mustafa Cengiz: “Galatasaray bariyerleri çok rahat aşar ve aştı”
Transfer döneminin uzun bir maraton olduğunu ifade eden Başkan Cengiz, “Biraz sıkıntılı, bariyerli fakat Galatasaray bariyerleri çok rahat aşar ve aştı. Taraftarlarımız bunu gördü. Camianın gücünü gördü. Biz camianın temsilcisiyiz. Galatasaray dünya çapındaki gücünü gösteri ve Luyindama da bize katıldı. İnşallah sahada gereğini verecek ve uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecek” açıklamasında bulundu.

Luyindama: “Onların verdiği güveni göstermek istiyorum”
Luyindama ise transfer olduğu için kendini iyi hissettiğini belirterek, “Özellikle de Galatasaray taraftarına sevgimi göstermek istiyorum. Bunun için çok çalışacağım. Bunu da sahada göstermek istiyorum. Burada hocamıza, teknik heyete ve başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Onların verdiği güveni de sahada çalışarak göstermek istiyorum. Havaalanında karşılamaya gelmeleri bana çok dokundu. Onlara bu yüzden teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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