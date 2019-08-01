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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.08.2019 - 20:17, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın yeni transferi Seri konuştu!

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Galatasaray'ın yeni transferi Seri konuştu!

Galatasaray'ın Fildişili yeni transferi Jean Michael Seri, sarı-kırmızılıların akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Seri, "Galatasaray gibi büyük bir kulüp sizi istediği zaman buna hayır diyemezsiniz. Milan'dan da teklif vardı ama yöneticilerin ilgisi, taraftarların bana sosyal medyadan gönderdiği mesajlar nedeniyle bir saniye bile tereddüt etmeden Galatasaray'ı tercih ettim" dedi.

"DROGBA İLE HİÇBİR ŞEKİLDE GÖRÜŞMEDİK"
Transfer görüşmeleri sırasında Galatasaray'ın Fildişili eski oyuncusu Didier Drogba ile iletişim kurmadığını söyleyen Seri, "Drogba ile hiçbir şekilde konuşmadık. Transfer süreci ile ilgili görüşmedik. Galatasaray beni takımda görmek istediğini gösterdi ve bu benim de hoşuma gitti. Galatasaray'da oynamanın avantajlı olduğunu düşündüğüm için burayı seçtim. Buraya geldiğim için açıkçası çok mutluyum" ifadelerini kullandı

"TOPA SAHİP OLMAYI SEVEN BİR OYUNCUYUM"
Galatasaray'da olma amacının oynadığı futboldan keyif almak olduğunu belirten 28 yaşındaki orta saha, "Açıkçası ben orta sahada hem defansif hem de ofansif olarak oynayabiliyorum. Topa sahip olmayı da seven bir oyuncuyum. Belhanda'yla daha önce Nice'de oynadık ve orada iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. İleride de onunla ne yapabileceğimizi göreceğiz. Takım olarak oynayacağız ve takım olarak ne yapacağımız önemli. Asıl önemli olan oynadığınız futboldan keyif almak ve bu futbolu taraftara hediye etmek. Koşullar ne olursa olsun bize güvenen herkese bu keyfi sunmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"FATİH HOCANIN ÇOK SEMPATİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Sarı-kırmızılıların hocası Fatih Terim'in kendisini çok sıcak bir şekilde karşıladığını ifade eden Fildişili oyuncu, "Fatih hocanın çok sempatik bir hoca olduğunu düşünüyorum. Beni burada çok sıcak bir şekilde karşıladı. Ben de onun bana duyduğu güvenin karşılığını sahada vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

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