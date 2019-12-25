Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Sarracchi kimdir?

Monaco’dan eski futbolcusu Henry Onyekuru’yu 1.5 yıllığına kiralayan ve sezon başında Brugge’e kiraladığı Mbaye Diagne’yi geri alacak olan sarı kırmızılılar, RB Leipzig’in sol beki Marcelo Saracchi’yi de kadrosuna kattı. Monaco’dan eski futbolcusu Henry Onyekuru’yu 1.5 yıllığına kiralayan ve sezon başında Brugge’e kiraladığı Mbaye Diagne’yi geri alacak olan sarı kırmızılılar, RB Leipzig’in sol beki Marcelo Saracchi’yi de kadrosuna kattı.

HÜCUMA ÇIKIŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Uruguaylı sol bek, 22 yaşında ve 1.72 boyunda. Galatasaray ile 1.5 yıllık kiralama sözleşmesi yapacak olan futbolcu, hücuma çıkışlardaki performansı ile beğeni kazanıyor. Hava toplarında zaman zaman sorun yaşayabilen Sarracchi'nin bonservis ücreti, 12 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Ancak Galatasaray, Leipzig'e kiralık ücreti ödemeyecek. Futbolcuya ise yarım sezon için 800 bin Euro ödenecek.

MARCELO SARRACCHI'NİN BONSERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

Finansal Fair Play kuralları gereği futbolcu satmadan yani gelir elde etmeden transfer yapamayacak olan G.Saray, üçüncü transferini de sıfır bonservis maliyetle gerçekleştirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, Galatasaray, RB Leipzig’in Temmuz 2018’de 12 milyon Euro’ya River Plate’ten satın aldığı genç futbolcu için Alman kulübüne herhangi bir ücret ödemeyecek.

PERFORMANSI NASIL?

Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan, genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti.

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