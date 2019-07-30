Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor kimdir?
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray milli oyuncu Emre Mor ile anlaştı. Emre Mor, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutacak. Transfer haberlerinin ardından, genç futbolcunun kariyer hayatı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler.
WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, RC Celta de Vigo'da forma giyen Emre Mor'un tranfer işleminin tamamalandığını duyurdu. Uzun süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan haberlerin ardından Bonservis bedeli talebinde uzun süre ısrar eden Celta Vigo yönetiminin inadını kıran isim Emre Mor oldu. Emre Mor’un, Galatasaray’ı seçmesinde Fatih Terim faktörü büyük rol oynadı.
EMRE MOR KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?
24 Temmuz 1997 doğumlu olan Emre Mor, Türk millî futbolcudur ve La Liga ekiplerinden RC Celta de Vigo'da forma giymektedir.
Emre Mor, futbola 4 yaşında Brønshøj Boldklub'te başladı ve daha sonra U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer oldu. 2014 yılında Fransa takımlarından Saint-Étienne tarafından denenen futbolcu, Ocak 2015'te FC Nordsjælland'a transfer oldu.
28 Kasım 2015'te Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan futbolcu, 84. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu. 28 Şubat 2015'te Viborg FF ile oynanan maçta kariyerinin ilk golünü attı. İlk sezonunda 13 maça çıkan futbolcu, sezonu 2 gol ve 2 asistle kapatırken, cezalı olduğu ve millî takıma çağrıldığı zamanlar dışında bütün ikinci yarı maçlarına çıktı. Emre, Danimarka'nın genç millî takımlarıyla ile toplamda 22 maça çıkıp 3 de gol atmayı başardı. 2016 yılında Türkiye millî takımını tercih etti. Mart ayında Türkiye U-21 takımıyla ilk maçına çıktı. Mayıs 2016'da Fatih Terim tarafından Fransa'da düzenlenen EURO 2016 aday kadrosuna çağrıldı. 29 Mayıs 2015'te Karadağ ile oynanan hazırlık maçında ilk kez sahaya çıktı.
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