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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.07.2019 - 21:36, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor kimdir?

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Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor kimdir?

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray milli oyuncu Emre Mor ile anlaştı. Emre Mor, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutacak. Transfer haberlerinin ardından, genç futbolcunun kariyer hayatı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler.

WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, RC Celta de Vigo'da forma giyen Emre Mor'un tranfer işleminin tamamalandığını duyurdu. Uzun süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan haberlerin ardından Bonservis bedeli talebinde uzun süre ısrar eden Celta Vigo yönetiminin inadını kıran isim Emre Mor oldu. Emre Mor’un, Galatasaray’ı seçmesinde Fatih Terim faktörü büyük rol oynadı.

EMRE MOR KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

24 Temmuz 1997 doğumlu olan Emre Mor, Türk millî futbolcudur ve La Liga ekiplerinden RC Celta de Vigo'da forma giymektedir.

Emre Mor, futbola 4 yaşında Brønshøj Boldklub'te başladı ve daha sonra U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer oldu. 2014 yılında Fransa takımlarından Saint-Étienne tarafından denenen futbolcu, Ocak 2015'te FC Nordsjælland'a transfer oldu.

28 Kasım 2015'te Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan futbolcu, 84. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu. 28 Şubat 2015'te Viborg FF ile oynanan maçta kariyerinin ilk golünü attı. İlk sezonunda 13 maça çıkan futbolcu, sezonu 2 gol ve 2 asistle kapatırken, cezalı olduğu ve millî takıma çağrıldığı zamanlar dışında bütün ikinci yarı maçlarına çıktı. Emre, Danimarka'nın genç millî takımlarıyla ile toplamda 22 maça çıkıp 3 de gol atmayı başardı. 2016 yılında Türkiye millî takımını tercih etti. Mart ayında Türkiye U-21 takımıyla ilk maçına çıktı. Mayıs 2016'da Fatih Terim tarafından Fransa'da düzenlenen EURO 2016 aday kadrosuna çağrıldı. 29 Mayıs 2015'te Karadağ ile oynanan hazırlık maçında ilk kez sahaya çıktı.

 

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