Galatasaray’ın şampiyonluğu Antalya’da taçlandı

Gecenin açılış konuşmasını yapan Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gökmen Güzel, günün ayrı anlam ve önemi olduğuna dikkati çekti. Başkan Güzel, "Hatırlarsanız 2015 yılında bir kutlama organizasyonu düzenlemiştik. Sonraki 3 yıllık dönemde çektiğimiz sıkıntıları hepiniz biliyorsunuz. Geçen yıl Temmuz ayında yine burada hep birlikteydik. Mustafa Cengiz başkanımız da bizimleydi. O gün Mustafa Cengiz başkanlığında şampiyon olacağımızı söylemiştik. Çok şükür bunların hepsi gerçekleşti. O yüzden çok gururlu ve mutluyuz" dedi.



Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise üçüncü kez Antalya’da futbolseverlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. "Antalyalılar çağırınca hemen geliyorum" diyen Mustafa Cengiz, "Eğer medya iletecekse, buradan diğer derneklerden de binlerce kez özür diliyorum. Kendi memleketime de buraya geldiğim gibi günübirlik gidip geldim. Biraz önce havalimanından indim, saat 24.00’de de dönmek zorundayım. Neden zorundayım? Evde beni tehdit eden biri yok. Sadece beni tehdit eden, sizlere olan yükümlülüğüm. Sizlere borcum. Biz bu emaneti sizden aldık. Bunun için de bu emaneti sonsuza kadar onurla, şerefle, sonsuz şampiyonluklara kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.



Konuşmanın ardından Gökmen Güzel, Başkan Mustafa Cengiz’e plaket verdi.



SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ



Gecede Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı forma kura çekilişi ile sahibini bulurken, şampiyonluk kupasına gemide tur attırıldı.



Kutlamalar devam ederken gemide üzerinde fotoğraf ve iki yüzüğün bulunduğu ’Benimle Yaşamak İçin Değil, Beraber Yaşlanmak İçin, Benimle Evlenir misin? Tuğba’m’ yazılı pankart açıldı. Ardından sahnenin önüne çıkan Erdi Cura, Tuğba Gençler’e evlenme teklif etti. Genç adam ’evet’ yanıtını alınca cebinden çıkardığı alyansı Gençler’in parmağına taktı. Büyük sevinç yaşayan çiftin mutluluğunu gemidekiler de paylaştı.



Sekreter Tuğba Gençler’e evlilik teklif eden satış temsilcisi Erdi Cura, sevgilisine Galatasaray taraftarı önünde evlilik teklifinde bulunmayı uygun gördüğünü belirterek, "Buradan yine herkesin önünde Tuğbamı mutlu edeceğime dair söz veriyorum. Başkanımız Mustafa Cengiz’e de 29 Temmuz’daki düğünümüz için davetiye verdik. Kendisi de fırsat bulursa geleceğini söyledi" dedi. Tuğba Gençler ise böyle bir evlilik teklifi beklemediğini belirterek, "Evet sürpriz oldu. Şaşkınım hala. Beklemiyordum. Onunla bir ömür boyu mutlu olmak istiyorum. Onu çok seviyorum" diye konuşu.



Şampiyonluk pastasının kesilmesinin ardından sahneye çıkan şarkıcı Ömür Gedik, performansı ile davetlileri coşturdu. Ardından Brezilyalı samba dans grubu, gösteri yaptı.



"TRANSFER OLUNCA KAP’A AÇIKLARIZ"



Gecenin sonunda transferle ilgili Başkan Mustafa Cengiz, "Transfer olunca KAP’a açıklarız. Hiç merak etmeyin. KAP’a bildiririz" karşılığını verdi. Bir soru üzerine, Antalya’nın kendisine uğurlu geldiğini belirten Başkan Cengiz, şöyle konuştu:



"Antalya hem ülkemizin çok önemli bir coğrafyası, hem de Galatasaray camiasının çok değerli bir parçası. Burada gördüğümüz ilgi ve bize gösterilen sevgi, üzerimizdeki sorumluluğu, yükü artırıyor. Çünkü biz manevi bir misyon peşindeyiz. Biz inşallah camiaya layık oluruz. Ve inşallah camiayı hak ettiği doğru, haklı şampiyonluklara ulaştırırız. Amacımız bu."

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