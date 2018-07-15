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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
15.07.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

Galatasaray’ın şampiyonluğu Antalya’da taçlandı

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Galatasaray’ın şampiyonluğu Antalya’da taçlandı

Antalya Galatasaraylılar Derneği, kulübün 21’inci şampiyonluğunu kutladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, değişik illerden dernek başkanları ve dernek üyeleri katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gökmen Güzel, günün ayrı anlam ve önemi olduğuna dikkati çekti. Başkan Güzel, "Hatırlarsanız 2015 yılında bir kutlama organizasyonu düzenlemiştik. Sonraki 3 yıllık dönemde çektiğimiz sıkıntıları hepiniz biliyorsunuz. Geçen yıl Temmuz ayında yine burada hep birlikteydik. Mustafa Cengiz başkanımız da bizimleydi. O gün Mustafa Cengiz başkanlığında şampiyon olacağımızı söylemiştik. Çok şükür bunların hepsi gerçekleşti. O yüzden çok gururlu ve mutluyuz" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise üçüncü kez Antalya’da futbolseverlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. "Antalyalılar çağırınca hemen geliyorum" diyen Mustafa Cengiz, "Eğer medya iletecekse, buradan diğer derneklerden de binlerce kez özür diliyorum. Kendi memleketime de buraya geldiğim gibi günübirlik gidip geldim. Biraz önce havalimanından indim, saat 24.00’de de dönmek zorundayım. Neden zorundayım? Evde beni tehdit eden biri yok. Sadece beni tehdit eden, sizlere olan yükümlülüğüm. Sizlere borcum. Biz bu emaneti sizden aldık. Bunun için de bu emaneti sonsuza kadar onurla, şerefle, sonsuz şampiyonluklara kadar sürdüreceğiz" diye konuştu. 

Konuşmanın ardından Gökmen Güzel, Başkan Mustafa Cengiz’e plaket verdi.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Gecede Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı forma kura çekilişi ile sahibini bulurken, şampiyonluk kupasına gemide tur attırıldı.

Kutlamalar devam ederken gemide üzerinde fotoğraf ve iki yüzüğün bulunduğu ’Benimle Yaşamak İçin Değil, Beraber Yaşlanmak İçin, Benimle Evlenir misin? Tuğba’m’ yazılı pankart açıldı. Ardından sahnenin önüne çıkan Erdi Cura, Tuğba Gençler’e evlenme teklif etti. Genç adam ’evet’ yanıtını alınca cebinden çıkardığı alyansı Gençler’in parmağına taktı. Büyük sevinç yaşayan çiftin mutluluğunu gemidekiler de paylaştı.

Sekreter Tuğba Gençler’e evlilik teklif eden satış temsilcisi Erdi Cura, sevgilisine Galatasaray taraftarı önünde evlilik teklifinde bulunmayı uygun gördüğünü belirterek, "Buradan yine herkesin önünde Tuğbamı mutlu edeceğime dair söz veriyorum. Başkanımız Mustafa Cengiz’e de 29 Temmuz’daki düğünümüz için davetiye verdik. Kendisi de fırsat bulursa geleceğini söyledi" dedi. Tuğba Gençler ise böyle bir evlilik teklifi beklemediğini belirterek, "Evet sürpriz oldu. Şaşkınım hala. Beklemiyordum. Onunla bir ömür boyu mutlu olmak istiyorum. Onu çok seviyorum" diye konuşu.

Şampiyonluk pastasının kesilmesinin ardından sahneye çıkan şarkıcı Ömür Gedik, performansı ile davetlileri coşturdu. Ardından Brezilyalı samba dans grubu, gösteri yaptı.

"TRANSFER OLUNCA KAP’A AÇIKLARIZ"

Gecenin sonunda transferle ilgili Başkan Mustafa Cengiz, "Transfer olunca KAP’a açıklarız. Hiç merak etmeyin. KAP’a bildiririz" karşılığını verdi. Bir soru üzerine, Antalya’nın kendisine uğurlu geldiğini belirten Başkan Cengiz, şöyle konuştu:

"Antalya hem ülkemizin çok önemli bir coğrafyası, hem de Galatasaray camiasının çok değerli bir parçası. Burada gördüğümüz ilgi ve bize gösterilen sevgi, üzerimizdeki sorumluluğu, yükü artırıyor. Çünkü biz manevi bir misyon peşindeyiz. Biz inşallah camiaya layık oluruz. Ve inşallah camiayı hak ettiği doğru, haklı şampiyonluklara ulaştırırız. Amacımız bu."

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