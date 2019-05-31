Galatasaray'ın Mariano isteği Santos'un gözünü korkuttu
Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano'ya ülkesinden Santos talip oldu.
32 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılara fiyat soran kulübü, aldığı yanıttan memnun olmadı.
Galatasaray yönetiminin önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 3,5 milyon Euro istediği kaydedildi. Yönetimin bu ücreti peşin istemesi de yetkililerin gözünü korkuttu.
Ekonomik olarak durumu pek parlak olmayan Santos temsilcileri böyle yüksek bir meblayı karşılayamayacaklarını söyleyerek masadan kalktılar.
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