Galatasaray'ın kayıp adamı 2 gol ile geri döndü
Galatasaray U21 takımı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Uzun süredir ismini dahi duymadığımız Umut Gündoğan 2 karşılaşmada 2 gol attı.
U21 Ligi 22. hafta maçında Galatasaray ile Kasımpaşa takımları karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kazandı.
Sarı-kırmızılı takıma büyük umutlarla transfer edilen ancak uzun süredir gözlerden uzak kalan Umut Gündoğan bu karşılaşmaya 11'de başladı ve 2 gol birden attı.
550 bin euroya gelmişti
27 yaşındaki oyuncu 2014 yılında Bucaspor'dan 550 bin euro karşlığında transfer edilmişti. Galatasaray'da bir türlü istenilen performansı gösterilemeyen oyuncu Adana Demirspor, Şanlıurfaspor ve Manisaspor'a kiralık verilmişti.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncu bu sezon takım bulamadığı için U21 takımı ile idmanlara çıkıyordu. (Fanatik)
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