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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.12.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Galatasaray’ın İstanbul serüveni kabusla başladı

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Galatasaray’ın İstanbul serüveni kabusla başladı

Lig ve kupa dahil olmak üzere 13 maçın 11 tanesine iç sahada çıkacak olan Galatasaray’da İstanbul serüveni mağlubiyetle başladı.

Süper Lig’de lider Demir Grup Sivasspor’un 7 puan gerisinde 8’inci sırada yer alan Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası macerası da kötü başladı. Kendi sahasında TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip bu maçla birlikte İstanbul serisine mağlubiyetle giriş yaptı.

13 MAÇIN 11 TANESİ İÇERİDE
Dün oynadığı Tuzlaspor karşılaşması ile birlikte İstanbul karşılaşmalarına başlayan Galatasaray, bu fikstür avantajını iyi değerlendirerek kupada moral bulmak istiyordu. Sarı-kırmızılı ekibin bu beklentisi kötü sonuçlandı. 17 Aralık’ta oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde işini zora sokan Galatasaray, ligde de devre arasına girene kadar kalan dört maçından üç tanesini evinde oynayacak. Bu hafta sonu Aytemiz Alanyaspor’u, 14 Aralık’ta da Ankaragücü’nü konuk edecek olan sarı-kırmızılı ekip, 16’ncı haftada Göztepe deplasmanına çıktıktan sonra ilk yarının son maçında kendi sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.

5 DEPLASMANDAN 3 TANESİ İSTANBUL’DA
Galatasaray, 24’üncü haftada iç sahada oynayacağı Gençlerbirliği maçına kadar olan süreçte kupa da dahil olmak üzere 5 deplasmana çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu deplasman maçlarından 3 tanesinde İstanbul’daki takımlara konuk olacak. Ligde 21’inci haftada Kasımpaşa’ya konuk olacak olan sarı-kırmızılılar, 23’üncü haftada ise ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Bununla birlikte Galatasaray, 2-0 kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası’nın rövanşında Tuzlaspor ile 17 Aralık’ta tur için mücadele edecek.

Galatasaray’ın İstanbul serüveni kabusla başladı

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