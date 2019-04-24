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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
24.04.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın ilk transferi! 5 milyon euro...

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Galatasaray'ın ilk transferi! 5 milyon euro...

Galatasaray dev stoperin tapusunu da alacak. Devre arasında Standard Liege'den kiralanan Christian Luyindama'nın performansından memnun olan sarı-kırmızılılar, 1.91'lik Kongolu stoperin bonservisine 5 milyon euro ödeyecek.

Galatasaray'dan ilk ayrılacak ismin Onyekuru olacağını dün duyuran SABAH, bugün de sarıkırmızılı takımın ilk transferini açıklıyor: Christian Luyindama. Ara transferin son günü 3 milyon Euro'ya Standard Liege'den kiralanan Luyindama'nın sözleşmesine yazılan 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ise zorunlu değildi. Ancak Luyindama'nın performansını beğenen ve Marcao ile iyi bir ikili olduğunu gören teknik direktör Fatih Terim, 1.91'lik Kongolu stoperin bonservisinin de alınması için onay verdi.

Ozan Kabak'tan Galatasaray'ın 11 milyon Euro kazanmasını sağlayan Terim, Marcao ve Luyindama'nın daha yüksek paralara satılabileceğini düşünüyor. Önümüzdeki sezon 800 bin Euro alacak Marcao gibi Luyindama'nın maliyeti de düşük. Yıllık 1.2 milyon Euro alan Luyindama sarı-kırmızılı formayı giydiği 11 maçta 2 gol ve 1 asist üretti.

BABEL PREMİER LİG'DE KALMANIN PEŞİNDE

Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a giden Ryan Babel, sezon sonunda İngiliz kulübünden ayrılacak. Galatasaray ile de adı anılan Babel, kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini söyleyerek, "Menajerim transferimle ilgili bazı görüşmeler yapıyor. Doğru karar vermem gereken zamandayım. Premier Lig'de kalma şansım olursa benim için harika olur. Ailem ve kendim için doğru kararı vermem gerekiyor" diye konuştu.

GALATASARAY'DA İZİN BİTTİ KUPA MESAİSİ BAŞLADI

Başakşehir'in puan kaybı yapmasıyla avantajı eline geçiren Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları bir gün izinle ödüllendirmişti. Florya'da dün toplanan sarı-kırmızılılar, kupa yarı finalinin ilk maçında 0-0 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor ile yarın oynayacakları rövanşın hazırlıklarına başladılar.

MITROGLOU: TEK DERDİM ŞAMPİYONLUK

Yunan basını, Galatasaray'ın ara transfer döneminde Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou'nun ayrılacağı yönünde haberlere imza atarken, tecrübeli futbolcunun yanıtı gecikmedi. Mitroglou, twitter hesabından, "Yayımlanan her aptallığa inanmayın. Ben ve takım arkadaşlarım, Galatasaray'ın 22'nci şampiyonluğuna odaklanmış durumdayız. Başka bir şeye değil" açıklamasını yaptı.

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