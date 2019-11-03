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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.11.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın gündemindeki Coman için fiyat açıkladı: 200 milyon!

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Galatasaray'ın gündemindeki Coman için fiyat açıkladı: 200 milyon!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden olan Florinel Coman için Steaua Bükreş'ten açıklamalar geldi.

Spor Arena Dış Haber | Romanya takımının teknik direktörü Bogdan Vintila, adı Galatasaray ile de anılan Florinel Coman hakkında konuşurken futbolcudan Romanya'nın Mbappe'si olarak bahsetti.

Vintila, ''Coman, her şeyi yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Belki Manchester City'e gidebilir. Orada çok iyi oynayabileceğini düşünüyorum. Coman, Romanya'nın en iyi oyuncusu ve nereye giderse gitsin orada yıldız olur.'' sözlerini kullandı.

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali ise futbolcunun daha çok değerleneceğini düşünüyor. 21 yaşındaki genç yıldız hakkında konuşan Becali, Romanya basınına verdiği demeçte şöyle konuştu;

''ŞİMDİLİK 30 MİLYON İSTİYORUM AMA...''

''Coman'ı isteyen takımlar oldu. Onlardan 20 milyon euro istedim, şimdi ise 30 milyon istiyorum. Fiyatı sürekli artıyor. Milli takımda iki gol atsa o zaman değeri 50 milyon euro olacak. Daha 21 yaşında ve gelişime çok açık. İki yıl içinde değeri 200 milyon euro olacak. Ancak şimdilik sadece 30 milyon euro ve bir sonraki satıştan %30 gelir istiyorum, o kadar.''

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin takımı Viitorul FC'den çıkan Coman'ın piyasa değeri ise 3.5 milyon euro... Sol ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyen Coman, bu sezon 19 maçta 8 gol ve 5 asist kaydetti.

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