Galatasaray'ın gözdesinden Hat-trick! Onu konuşuyorlar...

Fransa Ligue 2'nin 14. hafta mücadelesinde Nimes kendi sahasında Quevilly'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla yendi.

Maçın yıldızı Galatasarayla da ismi anılan Umut Bozok oldu. Hat-trick yapan 21 yaşındaki futbolcu golleri, 14,27 ve 68'de kaydetti. Nimes'in diğer golü 77'de Renaud'dan geldi. Quevilly'nin tek golünü atan 79'da Caddy oldu.

Alınan bu sonuçla Nimes ligdeki puanını 28'e çıkarttı. Quevilly ise 5 puanda kaldı.

Umut Bozok kimdir?

Sezon başında sadece 150 bin Euro'ya Nimes'e transfer olan U-21 Milli Takımı'nın golcüsü Umut Bozok. 11 maçta attığı 7 golle Fransa 2. Ligi'nde gol krallığı listesinde ilk sırada yer alan Umut ayrıca attığı gollerle takımı Nimes'i de Ligue-2'de 4'üncü sıraya taşıdı.

Fransa 2'nci Ligi'ni de yakından takip ettiklerini ve transfer için görüşmeler yaptıklarını itiraf eden Cenk Ergün'ün bir süredir genç oyuncunun menajeri ile dirsek temasında olduğu bildirildi.

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Umut Bozok; 19 Eylül 1996 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Umut Bozok, 1.78 boyunda. Futbol hayatına GS Consolat da başlayan Umut Bozok, daha sonra Metz'in B takımında oynadı. (Fanatik)