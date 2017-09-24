'Galatasaray'ın Gomis'i beslemesi lazım'

Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi muhabirimiz Ali Naci Küçük değerlendirmelerde bulundu.

'Bursaspor, Süper Ligin formda ve çıkışta olan ekiplerinden biri. En önemli özellikleri ise kolektif ve takım oyununu çok iyi sergileyen bir ekip olmayı başardılar. Bireysel olarak öne çıkan bir yıldızları yok ve mücadele edip kazanan bir takım olmayı başardılar. Bir de Bursaspor taraftarını hesaba katarsak Galatasaray şu ana kadar ligdeki en zor deplasmanına çıkacak.

Galatasaray bu zorlu deplasmandan 3 puan almak için ligin ilk 3 haftası ve Kasımpaşa maçının ilk 45 dakikasındaki tempo, futbolu sergilemek zorunda. Orta sahada sıkı, agresif ve Bursaspor'u bozacak bir baskı kurmak zorundalar. Eğer Galatasaray'da orta alanda Fernando-Ndiaye-Belhanda üçlüsü hem rakibi bozup hem de oyunu iyi şekilde kurarsa sarı kırmızılılar bu zor 90 dakikayı tersine çevirebilir. Kesinlikle bu maçta bu 3'lüye çok büyük iş düşecek.

Tudor, kazanan kadroyu bozmadı ve hafta başından bu yana belirttiğimiz gibi aynı ilk 11'i sahaya sürdü. Mariano ile birlikte Latovlevici de, Kasımpaşa maçında bir bek oyuncusu olarak defansta başarılı olduğu kadar etkili bindirmeleri ve isabetli ortaları ile sınıfı geçmişti.

Galatasaray'ın mutlaka ve mutlaka Gomis'i iyi beslemesi gerekli. Gomis atıyor ve yüksek yüzde ile oynuyor. Galatasaray, Gomis'e göre oynamalı ve Fransız golcüyü daha fazla topla buluşturmalı. Bu yüzden kanatlar kadar iki bek oyuncusu Mariano ve Latovlevici'nin ortaları da etkili olacaktır.'