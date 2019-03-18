Galatasaray'ın fikstürü! Kalan 8 maç...
Galatasaray'da Başakşehir'in takılmasıyla şampiyonluk umutları arttı. Gözler kalan 8 karşılaşmada...
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor'u mağlup eden Galatasaray şampiyonluk için yeniden umutlandı.
Başakşehir'in kaybetmesiyle sarı kırmızılı taraftarlar kalan maçları merak ediyor.
İşte Galatasaray'ın fikstürü:
27. Hafta
Galatasaray - Yeni Malatyaspor
28. Hafta
Fenerbahçe - Galatasaray
29. Hafta
Galatasaray - Kayserispor
30. Hafta
Atiker Konyaspor - Galatasaray
31. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş
32. Hafta
Çaykur Rizespor - Galatasaray
33. Hafta
Galatasaray - Medipol Başakşehir
34.Hafta
Sivasspor - Galatasaray
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