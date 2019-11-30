Galatasaray'ın en çekindiği futbolcu Nwakaeme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'ın en çekindiği futbolcu Nwakaeme
GeriFutbol Galatasaray'ın en çekindiği futbolcu Nwakaeme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
30.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın en çekindiği futbolcu Nwakaeme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'ın en çekindiği futbolcu Nwakaeme

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına 3’lü defans kurgusu ile çıkacak. Özellikle Mariano’yu uyaran teknik heyet, Nwakaeme’ye özel önlem alınmasını istedi.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Sakatlar ve cezalılar nedeniyle Brugge maçına mecburen 4’lü defans dizilişi ile çıkan Fatih Terim, Trabzon deplasmanında değişime gidecek! 4 yıldır Trabzon’da puan alamayan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim takımını üçlü defans sistemi ile sahaya sürüp Ahmet Çalık-Donk-Marcao’ya görev verecek. Savunma-orta saha hattının bu sistemde daha başarılı olduğu kanaatinde olan teknik heyet, özellikle kanat bekleri Mariano ve Emre Taşdemir-Nagatomo ikilisini uyardı.

SANTRFOR ADEM BÜYÜK

Fatih Terim, Trabzonspor’da özellikle kanatlarda çok kolay adam eksiltebilen Nwakaeme’ye dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Defansif oyunda çok da başarılı olmakta zorlanan Mariano’yu uyaran teknik heyet, Brezilyalı’dan Nwakaeme karşısında stoperlere destek vermesini istedi. Kart cezalısı olan Babel’in yokluğunda takımın en önemli gol silahı ve santrforu Adem Büyük olacak. Terim’in Lemina-Seri-Ömer ile orta sahayı sağlam tutmayı planladığı öğrenildi.

TRABZONSPOR'U SIRTLIYOR

Ligde  Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor’un en güvendiği isimlerin başında Nwakaeme geliyor. Kanatlardan tehlikeli ataklar geliştiren Nijeryalı, hem atıyor hem de attırıyor. Bu sezon 20 maçta forma giyen ve Sörloth ile birlikte en çok maça çıkan isim olan Nwakaeme, resmi karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistle 8 gole direkt katkıda bulundu.

Galatasarayın en çekindiği futbolcu Nwakaeme

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle