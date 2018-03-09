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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Galatasaray'ın 6 maçlık zorlu fikstürü yaklaşıyor!
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Sıradaki Haber:Yeni Malatyaspor, evinde "büyük" serisine devam etmek istiyor

Futbol
09.03.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın 6 maçlık zorlu fikstürü yaklaşıyor!

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Galatasaray'ın 6 maçlık zorlu fikstürü yaklaşıyor!

Galatasaray, Süper Lig’de bu haftaki Atiker Konyaspor maçından sonra oynayacağı 6 maçın 4’ünde Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında bu takımlara karşı 11 puan kaybetti. 

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu hafta evinde oynayacağı Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından zorlu bir sürece girecek. Ligin ilk yarısında Konyaspor deplasmanını kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 3 kez mağlup olmuştu. 

18 MAÇIN 11'İNİ KAYBETTİ!

Galatasaray, ligin ilk yarısında 9. haftada Fenerbahçe ile oynadığı müsabakayla birlikte 14. haftadaki Beşiktaş maçına kadar süreçte birçok puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yenilgisini de bu aralıkta olan 10. haftada Trabzonspor’a karşı aldı. Galatasaray, 9 ile 15. haftalar arasında 7 puan toplarken, 11’ini sahada bıraktı.

Galatasaray, ligin ilk yarısında evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, Beşiktaş’a da deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda ayrıca Trabzonspor’a 2-1, M. Başakşehir’e de 5-1 yenilerek, rakipleri ile olan puan farkının azalmasına neden olmuştu. Önümüzdeki 6 hafta içinde bu 4 rakibi ile oynayacak olan Galatasaray, şampiyonluk yolunda zorlu bir dönemden geçecek. 

 Sarı-kırmızılıların Süper Lig’de 9 ile 14. haftalardaki oynadığı maçların sonuçları şöyle: 

9. hafta: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 
10. hafta: Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1 
11. hafta: Galatasaray: 5 - Gençlerbirliği: 1 
12. hafta: M. Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1 
13. hafta: Galatasaray: 2 - A. Alanyaspor: 0 
14. hafta Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 

Galatasaray’ın Atiker Konyaspor maçının ardından ligdeki 6 haftalık takvimi ise şu şekilde: 

26. hafta 17.03.2018 Fenerbahçe - Galatasaray 
27. hafta 01.04.2018 Galatasaray - Trabzonspor 
28. hafta 08.04.2018 Gençlerbirliği - Galatasaray 
29. hafta 15.04.2018 Galatasaray - Başakşehir 
30. hafta 22.04.2018 Alanyaspor - Galatasaray 
31. hafta 29.04.2018 Galatasaray - Beşiktaş 

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