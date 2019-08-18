Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

10 yeni futbolcu için 7.4 milyon Euro bonservis ya da kira bedeli ödeyen G.Saray, gidenlerden 4.5 milyon Euro kazandı. 2.9 milyon Euro’luk açık kapanmazsa, bonservisine 5 milyon Euro verilen Luyindama UEFA kadrosuna yazılamayacak.

SARAY’da gönderilen oyunculardan elde edilen gelirler, gelenlerin bonservis ya da kira bedelinden düşük çıkınca önemli bir sorun ortaya çıktı... Bu yaz kadrosuna kattığı 10 futbolcu için toplam 7.4 milyon Euro bonservis ya da kira bedeli ödeyen sarı kırmızılılar, buna karşın takımdan ayrılan 5 oyuncu içinde sadece Fernando ve İsmail Çipe’den para kazandı. Fernando’yu 4.5 milyon Euro’ya Sevilla’ya satan ve İsmail’i de 2 yıllığına 25 bin Euro’ya Kayserispor’a kiralayan kulüp, böylelikle 4 milyon 525 bin Euro transfer geliri elde etti.

Diagne’yi satma çabaları yoğunlaştı

MEVCUT gelir-gider tablosunda eksi 2 milyon 875 bin Euro’ya düşen G.Saray, UEFA’nın yaptırımına maruz kalmamak için artıya geçmek zorunda. Eğer bu fark kapanmazsa, 5 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle bu açığa sebep olan Christian Luyindama, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınamayacak. G.Saray yönetimi bu sorunu yaşamamak için Mbaye Diagne’nin satışına yönelik çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılılar ayrıca, teknik direktör Fatih Terim’in oynatmayı düşünmediği bazı isimleri gönderip transfer geliri elde etmeye çalışacak.

Falcao, kadrodaki 16. yabancı olacak

ÖTE yandan transferi imzaya kalan ve en geç salı günü gelmesi beklenen Radamel Falcao’nun takıma katılmasıyla birlikte G.Saray’daki yabancı sayısı 16’ya yükselecek. Kadrosunda en fazla 14 yabancı yer alması gereken sarı kırmızılı ekip bu durumda iki lejyonerle yollarını ayırmak zorunda kalacak. Bu iki ismin Kostas Mitroglou ve Valentine Ozornwafor olması bekleniyor. Mitroglou için Lecce ile görüşmelerini sürdüren G.Saray yönetimi, diğer taraftan Ozornwafor’a yurt içinde kulüp bulmaya çalışıyor. Mitroglou’nun gitmesi durumunda, eğer o tarihe kadar satılmazsa Diagne ikinci santrfor olarak Falcao’nun arkasında yedek bekleyecek. Genç Erencan da takımdaki üçüncü forvet olacak.