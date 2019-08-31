Galatasaray'dan transfer paylaşımı geldi! Falcao...
Galatasaray taraftarları Falcao transferi için sabırsızlanırken Sarı-Kırmızılı kulüp transfer ateşini yaktı.
Galatasaray'da Falcao transferinde sona geliniyor. Galatasaray resmi Twitter hesabından transfer öncesi yaptığı emojili tweet paylaşımını yaptı.
Fransız ekip Monaco'dan beklenen haber geldiği gibi Sarı-Kırmızılı ekip KAP'a açıklama yapacak. Bu arada yıldız futbolcunun uçuş bilgileri de belli oldu. Özel uçakla gelecek olan Falcao, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelecek.
Yarın saat 14:30'da İstanbul'da olması bekleniyor.
İşte Galatasaray'dan paylaşılan o tweet
🔥 🦁— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 31, 2019
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