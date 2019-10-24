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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Galatasaray'dan son dakika kararı! Belhanda resmen satılık...
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Futbol
24.10.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan son dakika kararı! Belhanda resmen satılık...

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Galatasaray Belhanda ile yol ayrımınıa gidiyor... Fatih Terim’in performansından memnun olmadığı Faslı 10 numara Younes Belhanda için menajeri ile temasa geçecek olan Galatasaray yönetimi, devre arasına kadar kulüp bulunmasını isteyecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktığı maça Younes Belhanda'nın tavrı damga vurmuştu. Oyundan çıkarken taraftarın protestosuna küfürle karşılık veren Faslı 10 numaraya, hocası Fatih Terim basın toplantısında sahip çıktı ancak perde arkasında yaşananlar farklı...

Sabah'ta yer alan habere göre; Terim, yüzünde kırık olduğu dönemde bile vazgeçmediği Belhanda'nın performansından hiç memnun değil. İmparator, geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan'a satılmasına izin vermediği oyuncu için Ocak ayında ısrarcı olmayacak. Sarı-kırmızılı yönetim de taraftarlarla yıldızı barışmayan Belhanda'yı satma kararı aldı.

Galatasarayda küfür krizi Belhanda...
Galatasaray'da küfür krizi! Belhanda...

ALTERNATİFİ OLMADIĞI İÇİN KADRO DIŞI KALMAYACAK

Menajer William D'Avila ile temasa geçmeye hazırlanan Galatasaraylı yetkililer, oyuncusu Belhanda'ya ara transfer döneminde kulüp bulmasını isteyecek. Sezon başında yönetimden sözleşmesinin uzatılmasını isteyen ancak olumlu cevap alamayan Belhanda da artık ayrılmaya sıcak bakıyor. Takım içinde şu anda alternatifi olmadığı için Belhanda'nın kadro dışı bırakılması söz konusu değil. Yıldız oyuncu devre sonuna kadar takımda oynamaya devam edecek.

KÜFÜR, KAHKAHA VE SİLAH…

Oyundan çıkarken tribünlerden yükselen ıslıklara el kol hareketleri ve küfürle karşılık veren Belhanda, direkt soyunma odasına gitti. İkna edilip geri getirildiğinde ise kulübede kahkahalarla gülen yıldız oyuncunun eliyle silah işareti yapması da büyük tepki çekti.

79 MAÇTA 9 GOL 21 ASİST

Galatasaray'ın 2017 yılında Dinamo Kiev'den 9 milyon Euro'ya aldığı Belhanda, sarıkırmızılı ekipte 79 karşılaşmada forma giyip 9 gol, 21 asistlik performans sergiledi. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan ve 2021'e kadar sözlşemesi olan Faslı yıldız, G.Saray'da 2 lig şampiyonluğu ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı.

Galatasaraydan son dakika kararı Belhanda resmen satılık...

Galatasaraydan son dakika kararı Belhanda resmen satılık...

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