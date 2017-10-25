Galatasaray'dan savunma için Fenerbahçe örneği

Karşılaşmanın yan hakemi Tarık Ongun’a isabet eden su şişesi nedeniyle 52.madde kapsamında Disiplin Kuruluna sevk edilen Galatasaray'ın yapacağı savunmanın detaylarına ulaşıldı.
Saha kapama cezası alabileceği iddia edilen Galatasaray Kulübü, savunmasında 4.haftada oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçını emsal gösterecek.
Sarı kırmızılılar, 9 Eylül 2017 tarihinde Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında, kaleci Volkan Babacan’ın kafasına isabet eden yabancı madde nedeniyle yerde kaldığı ve yine 52.maddeden ötürü disiplin kuruluna sevk edilen sarı lacivertlilerin 100 bin TL para ve blok kapama ile cezalandırıldığına dikkat çekecek.
Galatasaray Kulübü de, benzer olan bu olayı hatırlatıp Fenerbahçe’ye verilen bu cezayı emsal gösterip savunmasını yapacak.