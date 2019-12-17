MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'dan Okay Yokuşlu hamlesi | Transfer haberleri
GeriFutbol Galatasaray'dan Okay Yokuşlu hamlesi | Transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
17.12.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Okay Yokuşlu hamlesi | Transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'dan Okay Yokuşlu hamlesi | Transfer haberleri

Galatasaray kadro dışı bıraktığı ve devre arasında takımdan göndermeyi planladığı Steven Nzonzi’nin yerine transfer etmek istediği 25 yaşındaki futbolcu Okay Yokuşlu için harekete geçti. Son dakika transfer haberiyle ilgili gelişmeler şöyle...

Celta Vigo’da uzun süre formasından uzak kalan ve kulüple ilgili tüm sosyal medya paylaşımlarını kaldıran Okay Yokuşlu, bir süredir Galatasaray’ın radarında. Sarı-Kırmızılılar’ın, Nzonzi’nin yerine transfer etmek istediği 25 yaşındaki futbolcu, iki haftadır deyim yerindeyse kıymete bindi!

Celta Vigo’nun son iki maçında da 90 dakika sahada kalan milli oyuncunun, kulübüyle 2023 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Daha önce Okay’ı bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bu gelişme üzerine oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunacak. (Fanatik)

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle