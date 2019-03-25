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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.03.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan 5 gollü prova!

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Galatasaray'dan 5 gollü prova!

Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada Galatasaray’ın gollerini Muğdat Çelik, Ryan Donk ve penaltıdan Selçuk İnan attı. Ümraniyespor’un gollerini ise Serkan Göksu ile penaltıdan Recep Aydın kaydett

Galatasaray’da kasık adalesinde sertleşme olan Ahmet Çalık ile belinde ağrı hisseden Sinan Gümüş tedbir amacıyla maçta yer almazken, iki oyuncu da özel program dahilinde çalıştı. Yuto Nagatomo ise kendisi için hazırlanan kuvvet antrenmanlarına devam etti.

Yunanistan Milli Takımı’nda sakatlanan Konstantinos Mitroglou’nun durumu, oyuncunun İstanbul’a dönmesinin ardından yapılacak tetkikler sonrasında belli olacak.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 26 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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