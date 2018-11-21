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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
21.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan 2 flaş karar! Linnes ve Sinan Gümüş...

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Galatasaray'dan 2 flaş karar! Linnes ve Sinan Gümüş...

Halen yılda 950 bin Euro alan Martin Linnes’le sözleşme yenilemek için masaya oturan G.Saray yönetimi, puan başına ücret sistemiyle birlikte ücretini yüzde 50 artırıp, 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Sinan Gümüş için ise Ocak ayını bekleme kararını alındı.

G.SARAY’da herkesin profesyonelliğini takdir edip örnek gösterdiği Martin Linnes, 3 yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Norveçli futbolcu ile Galatasaray Kulübü her konuda anlaşma sağladı.

Şu anda yıllık 950 bin Euro garanti ücret ile takımdaki gelir sıralamasında 17. sırada olan Linnes’e zam uygulandı. 27 yaşındaki futbolcunun garanti ücreti 1.4 milyon Euro’ya çıkarıldı.

DEVRE ARASI AÇIKLANACAK

Önceki kontratında maç başına 10 bin Euro alan Linnes’in yeni sözleşmesine ‘puan başına’ prim sistem konuldu.
Buna göre yıldız oyuncu artık maç başına prim almayıp oynadığı karşılaşmalarda puan başına 4 bin Euro gelir elde edecek.
Galatasaray Kulübü’nün bu anlaşmayı devre arası tatilinde resmen duyurması bekleniyor.

SİNAN’IN SÖZLEŞMESİ ASKIDA

Linnes ile yeni sözleşme şartlarında anlaşma sağlayan Galatasaray, Sinan Gümüş için ise bekleme kararı aldı. Terim’in forvette birçok maçta görev vermesine karşın gol atamayan Sinan için aceleci davranılmayacak. Sinan ile sözleşme yenilenmesi beklense de henüz menajeri ile yeni kontrat için masaya oturulmadı.

Sinan’ın durumunun sezon sonu ya da Ocak ayında yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

 

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