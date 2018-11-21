Galatasaray'dan 2 flaş karar! Linnes ve Sinan Gümüş...
Halen yılda 950 bin Euro alan Martin Linnes’le sözleşme yenilemek için masaya oturan G.Saray yönetimi, puan başına ücret sistemiyle birlikte ücretini yüzde 50 artırıp, 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Sinan Gümüş için ise Ocak ayını bekleme kararını alındı.
G.SARAY’da herkesin profesyonelliğini takdir edip örnek gösterdiği Martin Linnes, 3 yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Norveçli futbolcu ile Galatasaray Kulübü her konuda anlaşma sağladı.
Şu anda yıllık 950 bin Euro garanti ücret ile takımdaki gelir sıralamasında 17. sırada olan Linnes’e zam uygulandı. 27 yaşındaki futbolcunun garanti ücreti 1.4 milyon Euro’ya çıkarıldı.
DEVRE ARASI AÇIKLANACAK
Önceki kontratında maç başına 10 bin Euro alan Linnes’in yeni sözleşmesine ‘puan başına’ prim sistem konuldu.
Buna göre yıldız oyuncu artık maç başına prim almayıp oynadığı karşılaşmalarda puan başına 4 bin Euro gelir elde edecek.
Galatasaray Kulübü’nün bu anlaşmayı devre arası tatilinde resmen duyurması bekleniyor.
SİNAN’IN SÖZLEŞMESİ ASKIDA
Linnes ile yeni sözleşme şartlarında anlaşma sağlayan Galatasaray, Sinan Gümüş için ise bekleme kararı aldı. Terim’in forvette birçok maçta görev vermesine karşın gol atamayan Sinan için aceleci davranılmayacak. Sinan ile sözleşme yenilenmesi beklense de henüz menajeri ile yeni kontrat için masaya oturulmadı.
Sinan’ın durumunun sezon sonu ya da Ocak ayında yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.
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