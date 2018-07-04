Galatasaray'da yepyeni dönem! UEFA...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da yepyeni dönem! UEFA...
GeriFutbol Galatasaray'da yepyeni dönem! UEFA...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
04.07.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Galatasaray'da yepyeni dönem! UEFA...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da yepyeni dönem! UEFA...

Göreve geldikten sonra eski yönetimlerin futbolcularla yaptığı mukaveleleri eleştiren G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, verdiği bir röportajda artık savurganlığa son mesajı verip "Sözleşmelerin bize yüklediği yük 11 futbolcuda 4.5 yıl için 155 milyon Euro. Bu müthiş bir rakam. Öncelikle israfı önleyip yeni kontratlarda bu hatalara düşmemeliyiz. Neymar'ı da alsanız bunun amcasının, teyzesinin uçak parasını, otel parasını ödemek gibi saçma bir şey olamaz. Böyle sözleşmeler asla yapılamaz" diyerek isyan etmişti.

UEFA'nın Finansal Fair-Play yaptırımlarının ardından kemerleri daha da sıkan Cengiz yönetimi, futbolcuların kira, özel uçak biletleri gibi diğer masraflarını artık karşılamayacak.

Daha önce anlaşılan oyuncuların kontratlarında yazan maddelere göre bu tip masrafları da karşılamak zorunda olan G.Saray yönetimi, yeni yapılan mukavelelerde bu gibi şeylere asla müsade etmeme kararı aldı.

3 OYUNCUDA UYGULANDI
Oyunculara hem yıllık net ücret hem de maç başı puan primi ödeyen Cengiz yönetimi, oldukça büyük bir yük getiren kira ücretlerini ve yakınlarının uçak giderleri gibi kalemleri kesti.

Muğdat Çelik, Donk ve Nagatomo'yla yapılan anlaşmalarda bu konuda taviz verilmedi ve "Diğer giderlerinize karışmayız" denildi.

Yönetim, bundan sonraki mukavelelerde de "Masraflara karışmayız" maddesini ekletecek. (Habertürk)

Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın transfer gündemini aktardı...

Ndiaye ve Trezeguet transferinde önemli gelişmeler!Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, dış transferde harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar eski futbolcusu Badou Ndiaye konusunda Stoke City kulübü ile anlaşma zemini arıyor. Hedefteki diğer isim olan Kasımpaşalı Trezeguet ise Galatasaray forması giymeye çok yakın... Cimbom'daki transfer gelişmelerini Muhabirimiz Ali Naci Küçük aktardı...
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe'ye büyük şok!

Ziraat Bankası, İranlı Farhad Ghaemi ile anlaşma sağladı

Galatasaray'da yepyeni dönem! UEFA...

ULEB Avrupa Kupası'nda kura heyecanı