Galatasaray'da yasak devri! Şampiyonluk...

Süper Lig'de henüz 9. hafta geçilmesine rağmen ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 8'er puan önünde 23 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'da gerek yönetim, gerekse Florya'ya sıkı disiplin geldi.

Başkan Dursun Özbek, puan farkının hiç kimseyi şımartmaması ve rehavete sokulmaması için gerek yönetim kurulu üyelerine gerekse teknik heyet ve futbolculara şampiyonlukla ilgili açıklamalardan kaçınmalarını istedi ve bu konuda yasaklar koydu.

ARTIK HER MAÇIMIZ FİNAL

Takımın namağlup lider durumda olmasının rehavet oluşturmaması için her türlü tedbiri alacaklarını belirten Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinin artık geride kaldığını ve Trabzonspor maçına konsantre olunması gerektiğini belirterek, "Her maçımız bir final, oynayacağımız her maça da bir final mücadelesi gibi bakacağız. Eğer bir hesap yapılacak ise her maça 3 puan parolası ile bakmalıyız. Ne ilk yarı sonu ne de sezon sonu için puan hesabı yapmayı yasaklıyorum" diyerek işi sıkı tutacaklarını gerek yönetim kurulu üyelerine gerekse Florya'daki profesyonellere anlattı.