Galatasaray'da tarihi gün
Galatasaray Kulübü’nde 23 Mart’ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda Mustafa Cengiz yönetiminin idari bakımdan ibra edilmemesiyle başlayan hukuki süreçte en kritik dava bugün karara bağlanacak.
ALBAYRAK VE GÜNAY
Sarı kırmızılı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın idari ibrasızlık kararına ilişkin olarak farklı mahkemelerden aldırdığı ‘yürütmeyi durdurma kararı’ bugün Çağlayan Adliyesi’ndeki İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.
DURUŞMA SAAT 11’DE
Saat 11.00’de başlayacak duruşmada 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, tedbir kararının kaldırılmasına hükmederse, Galatasaray Kulübü olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Aksi durumda yönetimin seçime gitmesine gerek kalmayacak.
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