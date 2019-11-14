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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'da tarihi gün

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Galatasaray'da tarihi gün

Galatasaray Kulübü’nde 23 Mart’ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda Mustafa Cengiz yönetiminin idari bakımdan ibra edilmemesiyle başlayan hukuki süreçte en kritik dava bugün karara bağlanacak.

ALBAYRAK VE GÜNAY

Sarı kırmızılı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın idari ibrasızlık kararına ilişkin olarak farklı mahkemelerden aldırdığı ‘yürütmeyi durdurma kararı’ bugün Çağlayan Adliyesi’ndeki İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

DURUŞMA SAAT 11’DE

Saat 11.00’de başlayacak duruşmada 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, tedbir kararının kaldırılmasına hükmederse, Galatasaray Kulübü olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Aksi durumda yönetimin seçime gitmesine gerek kalmayacak.

Galatasarayda tarihi gün

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