Galatasaray'da şok ayrılık! Banko isim gidiyor...
Galatasaray'ın ilk 11'indeki banko isimlerden biri takımdan ayrılıyor.
Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrılmak üzere... Sarı-Kırmızılı yönetim, maliyetli oyunculardan bazılarıyla ile yolları ayırarak transfer için kaynak oluşturmak istiyor.
Maicon'un Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile her konuda anlaştığı ve topun artık Sarı-Kırmızılı yönetimde olduğu öğrenildi.
TAMAMEN DUYGUSAL
Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında Sambacı yıldız futbolcu ve Flamengo ile masaya oturacağı ve maddi konularda anlaşmanın olması durumunda transfere onay vereceği bildirildi. (Takvim)
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