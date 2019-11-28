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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.11.2019 - 08:29, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Ricardo Rodriguez sesleri | Transfer Haberleri

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Galatasaray'da Ricardo Rodriguez sesleri | Transfer Haberleri

Nagatomo'yu gözden çıkaran Galatasaray'ın yeni sol bek adayı ortaya çıktı. İsviçreli oyuncunun menajeri ile Türk Telekom'da masaya oturuldu. Hedef satın alma opsiyonuyla kiralamak...

Avrupa şansını mucizelere bırakan Galatasaray'da ara transferde öncelik sol beke verildi. Akciğer sönmesi yaşadıktan sonra performansı vasatı aşamayan Yuto Nagatomo ile devre arasında yollar kesin olarak ayrılacak. Sarı-kırmızılı kulüp, aradığı sol beki İtalya'da buldu. Milan forması giyen Ricardo Rodriguez için düğmeye basıldı. 

Sabah Gazetesi'nde yer alan haber şöyle;

İLK GÖRÜŞME MAÇ SABAHI YAPILDI

Galatasaray'ın Club Brugge ile maç yaptığı günün sabahında Türk Telekom Stadı'nda ilk transfer görüşmesi gerçekleşti. İstanbul'a gelen Ricardo Rodriguez'in menajeri, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu. Milan'da bu sezon yedek kalan Rodriguez'in Galatasaray'a transferi için pazarlıklar başladı. FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, İsviçre Milli Takımı'nın sol beki için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktu.

Galatasarayda Ricardo Rodriguez sesleri | Transfer Haberleri

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MİLAN TRANSFERE SICAK BAKIYOR

2017 yazında 15 milyon Euro'ya Milan'a gelen ve 2021'e kadar sözleşmesi olan Ricardo Rodriguez, İtalyan devinde 73 maçta 1 gol-9 asistlik performans sergiledi. Bu sezon formasını Fransız yıldız Theo Hernandez'e kaptıran 27 yaşındaki Şili asıllı İsviçreli sol bek, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Milan'ın da zorunlu opsiyon şartıyla transfere sıcak yaklaştığı gelen haberler arasında.

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