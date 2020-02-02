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Haber Giriş: 02.02.2020 - 23:06,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Ömer Bayram'dan duygusal açıklama!

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Galatasaray'da Ömer Bayram'dan duygusal açıklama!

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği maçta 2 asist yapan Ömer Bayram, maç sonunda sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği maçta yaptığı 2 asistle dikkat çeken Ömer Bayram, maç sonunda kişisel hesabından paylaşımda bulundu.

Dedesinin hayatını kaybettiğini açıklayan Ömer Bayram, "Hayatımda yeri çok özel olan dedemi kaybettiğim benim için kötü bir günde çok şükür kazanmak nasip oldu. Sizlerin önünde kazanmanın hissi muhteşem. Artık ligde kalan her maç çok önemli bunun bilinciyle sahadayız. Destek olan herkese teşekkürler" şeklinde paylaşım yaptı.


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